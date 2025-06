Luis Henrique dopo Sucic! L’Inter di Oaktree prende subito forma – CdS

L’Inter ha annunciato ieri il suo secondo acquisto ufficiale in questa sessione di mercato estiva. Dopo Petar Sucic è stato il momento di Luis Henrique.

SECONDO COLPO – Luis Henrique è il secondo colpo ufficiale dell’Inter in questa sessione di mercato di giugno. In dieci giorni appena il club nerazzurro si è mosso in anticipo preparando il terreno per il Mondiale per Club. Il brasiliano si unirà ai compagni già da domani per gli allenamenti con il nuovo allenatore Cristian Chivu. Con lui ci sarà anche il primo acquisto già annunciato, ossia Petar Sucic. Il croato però arriverà nei prossimi giorni, appena finiti gli impegni con la nazionale.

RUOLO – L’investimento è stato importante: contratto di 5 anni da 2.2 milioni di euro più 23 milioni all’Olympique Marsiglia per il cartellino. La dirigenza ha seguito la linea di Oaktree e ha acquistato un altro giocatore di 23 anni mostrando lungimiranza e il reale progetto nerazzurro. Finalmente ci sarà un degno sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra e Chivu non dovrà adattare né Matteo Darmian né tantomeno Nicola Zalewski, su cui ci sono ancora incertezze relative al rinnovo di contratto. Luis Henrique avrà tempo di farsi vedere già dalle partite negli Stati Uniti, arriva per lui un momento molto importante.

