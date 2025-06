Luis Henrique cambierebbe ruolo con Fabregas? Un’ipotesi – CdS

In attesa dell’arrivo o meno di Fabregas (sembra lui l’indiziato numero uno), il Corriere dello Sport ipotizza il progetto tecnico dell’allenatore catalano all’Inter. Occhio alla possibile nuova posizione per Luis Henrique, arrivato due giorni fa. Il suo ruolo originario è l’esterno.

PIÙ SOLUZIONI – Luis Henrique arriva all’Inter con il curriculum di essere un esterno di destra molto tecnico e veloce, ma con l’eventuale arrivo di Cesc Fabregas potrebbe anche cambiare ruolo e posizione. Nelle prossime ore si deciderà il prossimo allenatore dell’Inter. Il tecnico catalano è l’indiziato principale, anche se bisognerà infrangere il muro del Como. Il Corriere dello Sport si porta un po’ già avanti e dopo aver parlato dell’eventuale difesa di Cesc, che predilige la linea alta (questa lista di nomi per il mercato), il quotidiano romano si è poi concentrato sull’attacco. Questo può essere variabile. Si potrebbe giocare con il 3-4-2-1, quindi con due trequartisti, oppure con il 3-4-1-2, ossia con un fantasista (Paz il sogno) dietro le due punte.

Da Luis Henrique a Zalewski passando per Thuram: l’attacco variabile dell’Inter di Fabregas

VARIABILE – Considerando il primo modulo con due trequartisti, Nicola Zalewski potrebbe essere giocare in quella posizione lì, avendolo fatto nelle ultime partite molto bene con Simone Inzaghi. Ma occhio anche a Luis Henrique. Il brasiliano, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere utilizzato anche in questo modo. Oppure in caso di 3-4-3, sarebbe Marcus Thuram ad allargarsi con Lautaro Martinez punta centrale. Per rafforzare il pacchetto offensivo non si scappa dai profili di Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno