Luis Enrique: «Spirito PSG dei migliori, due finali!» Poi su Dembele

DEMBELE – L’attaccante francese ha deciso di rientrare prima dalle vacanze concesse da Luis Enrique. L’allenatore ne parla: «Quando concediamo un periodo di riposo, è il massimo. Ma se il giocatore vuole venire, siamo aperti alla sua decisione. Cerchiamo di gestire i periodi di riposo e la disconnessione dal calcio. Ma gli esseri umani si adattano a tutte le situazioni».

SPIRITO – Luis Enrique non ha dubbi sull’atteggiamento dei suoi giocatori, in vista delle due finali contro Reims e Inter: «Devo dire che lo spirito dei giocatori non potrebbe essere migliore. Lo si vede in ogni allenamento. Siamo una squadra con un ottimo spirito. Quando ci si avvicina a due finali, lo spirito non potrebbe essere migliore. Saranno settimane fantastiche per i giocatori, per i tifosi, per tutti».