Luis Enrique sottolinea: «Inter ha più esperienza del PSG. Noi abbiamo la mentalità»

Luis Enrique ha parlato dell’Inter nella conferenza stampa successiva al ritorno delle semifinali di Champions League vinto dal PSG contro l’Arsenal con il punteggio di 2-1.

IL COMMENTO – Luis Enrique si è così espresso sull’Inter, sua prossima sfidante nella finale di Champions League, nella conferenza stampa seguente a PSG-Arsenal: «Per i nerazzurri è la seconda finale in tre anni, sono pronti. Dal punto di vista della composizione della squadra, non hanno apportato molti cambiamenti alla loro compagine. Sono soltanto 3-4 i cambi rispetto a quella finale. I meneghini hanno lo stesso allenatore, la stessa mentalità e sanno giocare bene sia con la palla sia senza la sfera. L’Inter, inoltre, domina sui calci piazzati, essendo fisicamente molto forte. La analizzeremo meglio nei prossimi giorni».

Luis Enrique torna sull’epica semifinale tra Inter e Barcellona

L’IMPRESA – Luis Enrique ha poi proseguito pronunciandosi su quella che è stata una delle sfide più incredibili della storia nerazzurra. Il secondo atto di San Siro, con cui i meneghini si sono presi la finale di Monaco: «Quella di martedì è stata una semifinale di altissimo livello, tra due compagini che hanno più esperienza di noi sia in termini d’età sia sul piano della storia. Per noi, è un sogno poterci giocare tante finali, le affronteremo con la mentalità che ci contraddistingue in ogni occasione».