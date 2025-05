Luis Enrique lancia la sfida all’Inter: «PSG vuole fare la storia»

Luis Enrique ha parlato al termine della finale di Coupe de France vinta dal PSG contro il Reims per 3-0. Il tecnico iberico ha avvisato l’Inter delle intenzioni della sua squadra.

IL COMMENTO – Luis Enrique si è pronunciato alle frequenze ufficiali del PSG nel post-partita del match vinto dai suoi uomini contro il Reims per 3-0. Al termine della sfida, valsa ai transalpini la vittoria della Coupe de France, lo spagnolo si è così espresso sul desiderio della sua squadra in vista della finale di Champions League contro l’Inter: «Quando vedi i tifosi festeggiare, godersi questi momenti ed essere felici, ti senti pronto per l’ultima partita della stagione. Tutti sanno che vogliamo fare la storia, questo è il nostro obiettivo, vedremo cosa accadrà».

Luis Enrique vuole quello che il PSG non ha mai ottenuto nella sua storia. Inter intende evitare un City 2.0

LO SCENARIO – Se Luis Enrique intende diventare il tecnico del primo PSG vittorioso in Champions League, Simone Inzaghi è al contrario intento ad evitare un Manchester City 2.0. Sì, perché una sconfitta in finale contro i transalpini significherebbe una replica di quanto visto ad Istanbul, con i Citizens che hanno conquistato la prima Champions League della propria storia grazie al successo in finale per 1-0 contro i nerazzurri. Questa sarà una motivazione ulteriore che, sicuramente, accompagnerà i calciatori nerazzurri nel contesto del match contro i transalpini. Consapevoli di non dover lasciare alcunché di intentato per evitare un’ulteriore beffa.