Luis Enrique: «Meritava il Barcellona, ha fatto 6 gol!» Caro Luis, l’Inter ne ha fatti 7 se non 8

Luis Enrique accende già la finale tra Inter e PSG, parlando della semifinale tra nerazzurri e Barcellona. Il tecnico spagnolo provoca.

FINALE GIÀ ACCESA – Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Luis Enrique nel post partita di PSG-Arsenal a Movistar. L’allenatore dei parigini ha già acceso la finalissima con l’Inter in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. Queste le sue parole: «Per me, giocare una finale di Champions League contro il Barcellona sarebbe stata la cosa peggiore. La peggiore. Se non ce l’avessimo fatta, mi sarebbe piaciuto vedere il Barcellona lì e vincere. Ma visto che saremo lì, cercheremo di vincerla. Se qualcuno ti dicesse che segneresti sei gol in semifinale e saresti comunque eliminato, non ci crederesti. Hanno dimostrato che tipo di calcio si gioca a Barcellona. Avrebbero potuto assolutamente raggiungere la finale e l’avrebbero meritata. Il risultato è stato un po’ strano». Insomma, l’allenatore del PSG non ci ha pensato due volte ad accendere la finalissima. Mancano ancora più di tre settimane abbondanti, ma l’ex allenatore di Barcellona e Roma ha già sganciato la bomba. Dalle sue parole, praticamente l’Inter è arrivata in finale immeritatamente. Ma se il Barça ne ha fatti sei tra andata e ritorno, la Beneamata, bisogna ricordare al caro Luis Enrique, ne segnati sette. Se non addirittura otto, visto il gol annullato a Mkhitaryan per millimetri.