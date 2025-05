Luis Enrique: «Prima dell’Inter abbiamo la Coppa di Francia. Calma!»

L’allenatore del Psg Luis Enrique ha parlato al profilo ufficiale X del club prima delle due finali che attendono la sua squadra. La seconda è con l’Inter.

FINALE – Il Psg non ha solamente la partita di Champions League da giocare contro l’Inter, ma anche la finale di Coppa di Francia in mezzo. Luis Enrique ne ha parlato in questo modo ai microfoni ufficiali del club: «Non so quale fattore inciderà di più sulla finale di coppa. C’è prima un match di Coppa di Francia da preparare. Servirà la preparazione perfetta per entrambe le finali che il Psg deve giocare. Tutto il mondo sa che dobbiamo gestire la pressione di queste finali come se fosse la normalità. Serve calma!»