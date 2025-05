Luis Enrique: «Inter squadra vera. Sarà finale combattuta e spettacolare»

Luis Enrique, tecnico del PSG avversario dell’Inter nella finale di Champions League, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore parla dell’imminente finale di Monaco di Baviera.

STAGIONE – Stagione incredibile quella del PSG, capace di raggiungere la seconda finale di Champions League della propria storia e di poter vincere il Triplete. L’addio della stella Kylian Mbappe ha permesso a Luis Enrique di cimentare la forza del gruppo, puntando su molti giovani talenti più adatti al suo tipo di gioco. L’allenatore spagnolo ha raccontato i successi raggiunti in stagione ai microfoni di Sky Sport: «Sapevo che saremmo arrivati a giocarsi il Triplete? Saperlo al 100% no, ma quando si lavora come abbiamo fatto noi, come allenatore inizi a immaginare quale sia il possibile sviluppo della stagione. Dietro c’è un lavoro importante, che poi ci ha portato ad essere una squadra più forte rispetto lo scorso anno. Non puoi mai sapere nel calcio come vadano le cose, ma la sensazione di essere migliori c’era dentro di noi».

Luis Enrique parla della forza dell’Inter

FINALE – Nel corso dell’intervista, Luis Enrique affronta poi il discorso Inter. PSG e nerazzurri si contenderanno il trofeo della Champions League a Monaco di Baviera il prossimo 31 di maggio. L’allenatore spagnolo ha esaltato la forza dell’Inter, sottolineando come il gruppo sia coeso intorno alla figura di Inzaghi: «Ho visto in diretta la semifinale contro il Barcellona. Credo che entrambe le squadre hanno mostrato di meritare la finale, con le proprie peculiarità. Inter è una squadra che gioca da tanti anni ad alto livello. Allenatore e gruppo di giocatori sono molto coesi, e questo gli permette di interpretare la gara in vari modi. Possono sia pressare alto che difendere più bassi. Per me è una squadra vera, tutti fanno il proprio lavoro in funzione del collettivo. Sanno fare molto bene un po’ tutto. Sarà una finale combattuta, e molto bella da guardare per tutti i tifosi del calcio. Mi piace il loro gioco, portano tanti giocatori in area come facciamo noi. Sarà un grande spettacolo».