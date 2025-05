Luis Enrique: «L’Inter? La mente di tutti è rivolta al 31, è chiaro!»

Luis Enrique pensa all’Inter e alla finale di Champions League. L’allenatore del PSG non ha dubbi: il pensiero è rivolto a Monaco di Baviera, ma i parigini hanno anche una finale di Coppa di Francia da giocare.

LA PARTITA – Il PSG non molla niente in campionato e anche all’ultima giornata, nonostante il titolo vinto da settimane, ha battuto anche l’Auxerre. La squadra di Luis Enrique dice grazie all’ex Napoli Kvaratskhelia, che ha segnato una doppietta. Lo stesso allenatore spagnolo su DAZN Francia ha poi commentato in questa modo qua: «Sono un’ottima squadra, che difende molto bene. È stato un primo tempo difficile per noi perché penso che non abbiamo avuto abbastanza ritmo. Siamo migliorati e abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo».