Luis Enrique: «Inter-Barcellona? Penso al PSG in finale! Ma il mio passato…»

L’altra semifinale, quella tra PSG e Arsenal con i parigini chiamati a difendere l’1-0 dell’andata contro l’Arsenal all’Emirates. Luis Enrique in conferenza stampa ha parlato della sfida in programma domani, ma anche un commento su Inter-Barcellona.

PRIMA SEMIFINALE – Luis Enrique pensa solo alla semifinale tra il suo PSG e l’Arsenal, ma non dimentica il suo passato al Barcellona. Quindi in conferenza stampa alla domanda sulla semifinale di questa sera contro l’Inter, ha parlato così: «Sudo a pensare a questa semifinale. Vorrei solo una cosa per la finale: che il PSG sia lì. Ho un passato e questo amore, questo attaccamento che provo per il Barcellona non svanirà mai».

PSG, Luis Enrique recupera un titolare fondamentale

COME LAUTARO MARTINEZ – Proprio come Inzaghi con il suo capitano, anche Luis Enrique recupera immediatamente il giocatore più rappresentativo di questa stagione per il PSG, Ousmane Dembélé: «Si è allenato con il gruppo per due giorni. Lo avrò a disposizione domani. Kvaratskhelia? Devo dire che per un giocatore che cambia Paese, che cambia calcio, è difficile. Ha affrontato questo processo con grande apertura mentale. Le sue qualità sono superiori alla media, sono molto orgoglioso delle sue prestazioni, contento di quello che fa con e senza palla».