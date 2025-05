Luis Enrique: «Il Psg pensa prima alla finale di domani! Dopo l’Inter»

L’allenatore del Psg Luis Enrique, alla vigilia della finale di Coppa di Francia contro il Reims, ha richiesto la massima attenzione ai suoi in conferenza stampa. L’Inter un pensiero successivo.

CONFERENZA STAMPA – Luis Enrique, alla conferenza stampa di vigilia di Psg-Reims in finale di Coppa di Francia, ha parlato: «Pensate alla possibilità di fare il triplete? Prima di tutto, non dovresti vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Fin dal primo giorno, il nostro desiderio è stato quello di fare la storia. Sono gli ultimi dieci giorni di questa stagione, anche se dopo ci sarà il Mondiale per Club, ma fin dal primo giorno il nostro obiettivo è stato quello di essere in grado di essere in condizione di vincere tutti questi titoli ed eccoci qui. I tuoi giocatori penseranno solo alla finale di domani? Penso che sia molto facile perché tutti i giocatori professionisti sanno che giocare una finale di Coppa è una partita molto speciale. Sono 90 minuti e una potenziale estensione. È una partita speciale in cui tutti i dettagli contano. Per i giocatori non è difficile rimanere concentrati perché al momento è l’unica partita che siamo in grado di controllare. Luis Enrique, i giocatori ci sono tutti? Con l’eccezione di Presnel Kimpembe, che è sull’orlo della guarigione, tutti gli altri sono pronti. Non ho parlato con nessun giocatore in particolare di nessuna delle due finali. Non ho dubbi che l’unica finale importante per loro sia domani. Sappiamo dove siamo, dove vogliamo andare. Sarebbe ingenuo credere che un giocatore del PSG stia pensando alla finale del 31, soprattutto perché lo Stade de Reims è una squadra contro la quale non siamo riusciti a vincere quest’anno in Ligue 1»