Luis Enrique: «Botafogo squadra che ha difeso meglio contro il Psg!»

Il Psg nella notte ha perso contro il Botafogo con il risultato di 1-0, mettendo a rischio la sua qualificazione alla fase successiva del Mondiale per Club. Luis Enrique ha elogiato i brasiliani.

ESEMPIO – L’Inter avrebbe dovuto fare ciò che ha fatto la squadra brasiliana. Luis Enrique, allenatore del Psg, elogia gli avversari dopo la sconfitta per 1-0 al Mondiale per Club: «Il Botafogo è stata la squadra che si è difesa meglio contro di noi per tutta la stagione, sia nel nostro campionato che in Champions League. Erano molto efficienti e sono sempre stati in grado di fare transizioni fino al grande gol di Igor Jesus. Il gol è stato un’iniezione di morale per loro. Loro si sono difesi bene, mentre noi non abbiamo generato occasioni da gol a cui siamo abituati contro squadre in blocco basso. Il Botafogo lo ha fatto molto bene e mi congratulo con loro per questo. Luis Enrique, cosa vi è mancato? Abbiamo avuto alcune occasioni per segnare, ma la partita è stata complicata. Queste sono le complicazioni che sappiamo esistere in questo campionato. Questa competizione è estremamente intensa e tutti sono motivati, soprattutto quando giocano contro squadre come la nostra. È stato difficile creare una situazione da gol perché loro si sono difesi bene. È il tipo di partita che conosciamo, ma abbiamo avuto difficoltà»