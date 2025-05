Luis Enrique avvisa l’Inter: «PSG non si è mai nascosto. Vogliamo trionfare»

Luis Enrique si è espresso in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, indicando lo stato in cui i francesi arrivano all’incontro.

LA CONVINZIONE – Luis Enrique ha parlato alle frequenze di Bein Sports in occasione della cerimonia di premiazione del PSG per la vittoria della Ligue 1. Il tecnico francese ha posto l’accento sul modo in cui la sua squadra si presenterà alla finale di Champions League contro l’Inter: «Oggi è un giorno speciale, possiamo goderci la festa davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo pensare solo a goderci la giornata. Per quanto riguarda la Champions League, ci arriviamo molto motivati, in questa stagione non ci siamo mai nascosti. Anche quando ci trovavamo al 25esimo posto (nella classifica della fase a girone unico, ndr.), abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo era di vincere la competizione».

Luis Enrique lancia la volata finale: non solo l’Inter

L’ATTEGGIAMENTO – Luis Enrique ha poi proseguito sottolineando l’approccio che il PSG dovrà avere alle prossime settimane. Prima di affrontare l’Inter, in finale di Champions League, i transalpini dovranno fronteggiare il Reims in finale di Coppa di Francia: «Credo che la cosa più importante per noi sia avere la mentalità giusta. Abbiamo bisogno di tutti quanti».