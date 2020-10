Luis Castro: “Vediamo se un giocatore recupera per l’Inter. So cosa fare”

Condividi questo articolo

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato dopo l’1-1 di questo pomeriggio contro il Vorskla in campionato (vedi articolo). A tre giorni dalla sfida contro l’Inter il tecnico portoghese ha schierato lo stesso undici visto titolare mercoledì contro il Real Madrid, dove è arrivato un trionfo per 2-3.

GLI STESSI IN CAMPO? – Lo Shakhtar Donetsk ha schierato la stessa formazione contro Real Madrid e Vorskla, con risultati diversi. Al tecnico Luis Castro viene fatto notare come oggi Marlos sia apparso molto stanco: «Può recuperare per l’Inter? Vediamo, ci lavoreremo. Vedendo la situazione attuale, in nessun caso bisogna cancellare dalla nostra storia le cose che sono successe. Viviamo in una società dove chiunque dimentica rapidamente cos’è successo: io non lo faccio. A seguito del COVID-19, ci sono diversi calciatori che sono rientrati uno, due o tre giorni fa. Abbiamo la squadra che ha giocato a Madrid, ovviamente vedendo tutti questi fattori ci sono state delle difficoltà, ma oggi abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo due giorni da qui alla partita contro l’Inter, ci saranno domenica e lunedì per far recuperare i giocatori. Dopo l’Inter ci sarà poi un’altra partita, contro il Mariupol. Questa è la vita delle squadre che partecipano nelle migliori competizioni, sappiamo cosa fare per recuperare. Potrà recuperare anche Marlos? Lo spero».

Fonte: Shakhtar.com