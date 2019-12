Luis Alberto: “Scudetto non realistico. Tutto va bene grazie a Inzaghi!”

Luis Alberto, fresco di vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus ai microfoni di “Goal.com” ha parlato del suo tecnico, Simone Inzaghi, e delle ambizioni sue e della sua squadra per quanto riguarda la vittoria dello scudetto, che si contenderà con Inter e Juventus.

AMBIZIONI SCUDETTO – Luis Alberto nel corso dell’intervista parla del sogno scudetto: «Pensare allo Scudetto ora non è realistico. Dobbiamo dimenticarcene. Bisogna pensare una partita alla volta e, ad aprile, valutare la situazione in cui ci troveremo. Sono sicuro che se continueremo a competere con questa mentalità vincente alla fine gli obiettivi saranno raggiunti. Non possiamo permetterci di fare passi indietro, in passato non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo proprio perché non siamo stati bravi fino alla fine. Credo però che abbiamo imparato dai nostri errori e non si ripeterà più».

MERITO DEL MISTER – Poi Luis Alberto conclude dando i giusti meriti al suo tecnico: «Il mister è il grande ‘colpevole’, sono quattro anni che questo gruppo gioca insieme e siamo praticamente gli stessi, ci sono stati piccoli cambiamenti ma ci conosciamo bene tutti. Il merito è del club e del blocco creato. Di Inzaghi ci fidiamo e sappiamo che quest’anno potremo fare il salto di qualità che aspettiamo da tempo. Le cose stanno andando bene, siamo in corsa con un livello elevato che dovremo mantenere fino alla fine».

Fonte: Goal.com