Luis Alberto: “Scudetto Lazio? Il sogno passa dal Milan. Dobbiamo vincere”

Luis Alberto si è soffermato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan. Il centrocampista sottolinea le ambizioni dei biancocelesti per lo Scudetto, in cui sono in corsa anche Juventus e più staccata l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

SOGNO DA REALIZZARE – Queste le parole di Luis Alberto poco prima della partita tra Lazio e Milan: «Abbiamo un po’ di sfortuna tra squalificati e infortuni di tanti giocatori. Oggi dovrò stare più vicino a Correa come già accaduto lo scorso anno una volta. Ci troviamo bene e faremo bene. Credo che i tre punti siano la cosa più importante per noi, poi abbiamo recuperato anche altri giocatori. Scudetto? Quando abbiamo cominciato il campionato l’obiettivo principale era la Champions League e ora siamo a +20 dal quinto posto: siamo più vicini a raggiungerlo. Guardiamo anche in avanti, ma il sogno passa dal vincere oggi. Se non vinciamo è più lontano».