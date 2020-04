Luis Alberto, messaggio a Inter e Juventus: “Vogliamo lottare fino alla fine”

Luis Alberto scalda i motori in vista della ripresa del campionato, ancora incerta nei modi e nei tempo (vedi articolo). Il giocatore della Lazio si dice pronto a tornare in campo e manda un messaggio a Inter e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Lazio Style Channel”

IMPAZIENZA – Luis Alberto parla della quarantena e della tanta voglia di tornare in campo: «Sto bene, sono tranquillo a casa. Stiamo vivendo giorni particolari, mi manca tantissimo il campo. Non vedo l’ora di tornare a calciare un pallone, per ora mi tengo allenato con la palestra e la corsa. Mi alleno insieme a mia moglie, così almeno la testa pensa di meno e si può lavorare meglio. Voglio presentarmi al 100% per quando torneremo ad allenarci con la squadra. Ho gli stessi stimoli di prima dello stop, vogliamo continuare lo strepitoso cammino fatto fino alla partita contro il Bologna».

LOTTA – Luis Alberto si concentra poi sulla ripresa della stagione con un messaggio a Inter e Juventus, rivali della Lazio nella corsa al titolo: «Non so quale sia stata la mia miglior partita stagionale, forse quella di San Siro contro il Milan. Non importa, a me interessa giocare per la squadra perché voglio solo vincere. Adesso siamo secondi e dobbiamo lottare fino alla fine. La rimonta contro l’Atalanta ha cambiato la nostra stagione, dandoci una spinta di entusiasmo in vista delle tre partite che avremmo avuto subito dopo (Fiorentina, Torino e Milan, ndr). Il mister ci conosce bene, in campo siamo una famiglia e sa come farci rendere meglio».

