Luis Alberto: «Sono contento per lo Scudetto di Inzaghi. Padre calcistico»

Luis Alberto ricorda per Cronache di Spogliatoio con piacere gli anni passati alla Lazio con Simone Inzaghi da allenatore e racconta qualche aneddoto con l’attuale mister dell’Inter.

RAPPORTI – Luis Alberto ha raccontato il rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter: «Sono stato contento che, almeno mister Inzaghi, alla fine sia riuscito a vincere lo Scudetto. Per noi non era soltanto un allenatore, era come un padre calcistico. Con lui anche chi non giocava era contento. Fa la differenza sotto l’aspetto umano. Inzaghi era alla Lazio da 21 anni. Quando non vincevamo una partita, la mattina successiva era distrutto. Lo vedevi, il calciatore ne rimaneva colpito. Dentro di te, dicevi: “La prossima partita dobbiamo vincere per lui”. Ti dava tutto e con lui, facevamo ciò che volevamo: “Mister, per favore, possiamo cambiare orario di allenamento che domani abbiamo una cena?”, oppure “Mister, domani devo portare mio figlio in un posto, posso arrivare leggermente dopo?”. Lui è stato giocatore e ha figli, ti rispondeva: “Nessun problema, vai. Il calcio è una cosa, la vita un’altra”. E alla fine quello ti rimane dentro. Perdeva sempre la voce dopo la partita! La mattina dopo, in allenamento, praticamente non lo sentivi. Cataldi era il più bravo a imitarlo, veramente identico, lo fa perfetto».

Luis Alberto tra l’addio alla Lazio e Inzaghi

ADDIO – Luis Alberto ha poi spiegato il suo addio alla Lazio: «La Lazio è una società speciale, però non per le persone che ci sono dentro, ma per quello che c’è fuori, che è una roba pazzesca. Ho tanti amici tifosi, auando parli con loro è tutto. C’è gente che lo mette davanti alla famiglia. Noi eravamo felici dentro perché c’erano Inzaghi e Tare. Con Igli ho litigato mille volte, ma sapevamo che eravamo due persone giuste e trovavamo la ragione. Dopo quel periodo è finito tutto».