Luigi Maria Prisco: «Mio padre amerebbe Barella per lo spirito» – TS

Oggi sono 100 anni dalla nascita dell’avvocato Peppino Prisco (10 dicembre 1921) mentre domenica, proprio il giorno in cui l’Inter scenderà in campo contro il Cagliari, saranno venti anni dalla sua scomparsa. Lugi Maria Prisco, figlio dell’avvocato, lo ricorda così in un’intervista su Tuttosport.

MERAVIGLIA – «Mi meraviglia sempre che sia ricordato con tanta partecipazione. Non è scontato. Peppino era una persona seria e capace di solenni arrabbiature, non solo quando l’Inter perdeva». Inizia così la lunga intervista di Luigi Maria Prisco, figlio di Peppino, rilasciata a Tuttosport. «Chi gli piacerebbe dell’Inter attuale? Sicuramente Barella per la grinta che mette in campo. Stravedeva anche per i fantasisti come Corso o Beccalossi». Ma l’avvocato Prisco aveva occhio anche per chi non era nel mondo Inter. «Mi è rimasto impresso – racconta il figlio – un commento che fece su un giocatore avversario al termine di Inter-Spal negli anni ’60. Mi disse “guarda quel ragazzo. E’ fortissimo. Farà carriera”. Era un giovanissimo Capello».

FONTE – Tuttosport