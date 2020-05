Lugano: “Sanchez difficilissimo da marcare. Giocare contro Zamorano…”

Condividi questo articolo

Intervenuto nel programma Todos Somos Tecnicos della TV cilena CDF, Diego Lugano – ex difensore della Nazionale uruguaiana – ha parlato delle sfide contro il Cile e dei duelli con giocatori come Ivan Zamorano e Alexis Sanchez, entrambi legati – nel passato e nel presente – all’Inter.

DUELLI – Diego Lugano, ex difensore della Nazionale uruguaiana, ha parlato delle sfide giocate contro il Cile, dove ha avuto l’occasione di affrontare giocatori legati all’Inter come Ivan Zamorano e Alexis Sanchez. Quest’ultimo, soprattutto, è stato definito difficile da marcare a causa delle caratteristiche che lo hanno reso celebre in carriera: «Ho avuto la fortuna di aver giocato contro giocatori della generazione di Marcelo Salas e Ivan Zamorano. Dell’ultima generazione però devo dire che Alexis Sanchez è un giocatore di primo livello e sarà difficile sostituirlo. Un giocatore difficilissimo da marcare, agile, con molti cambi di ritmo e forte fisicamente. Si girava in un attimo».