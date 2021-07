Lugano-Inter, spazio ai giovani. Dimarco ed Agoume osservati speciali – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” oggi in edicola si parla di Lugano-Inter, prima uscita stagionale del nuovo corso firmato Simone Inzaghi. Viste le tante assenze, spazio ai giovani. Dimarco ed Agoume osservati speciali

IN CAMPO – Quest’oggi, alle 20:30, andrà in scena Lugano-Inter, prima uscita stagionale per Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Molti dei titolari, però, non saranno a disposizione del tecnico che, quindi, sfrutterà l’amichevole con gli svizzeri per dar spazio ed osservare da vicino i giovani presenti nella rosa nerazzurra. Secondo il “Tuttosport” gli osservati speciali saranno due: Federico Dimarco e Lucien Agoumé. I due, di rientro dai rispettivi prestiti, dovranno dimostrare di essere una risorsa importante. Potrebbe trovare spazio anche Nainggolan, vicino al Cagliari, ma che viste le tante assenze troverà spazio al centro del campo.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport