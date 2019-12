Ludogorets, prima dell’Inter cambia il nome dello stadio: il motivo

Il Ludogorets giocherà giovedì 20 febbraio (ore 18.55) contro l’Inter nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League (vedi articolo). Lo farà sotto un nome rinnovato del suo stadio, a seguito di una modifica appena approvata: ecco il motivo.

SI CAMBIA PRIMA DELL’INTER – “La stragrande maggioranza dei consiglieri comunali del parlamento locale di Razgrad ha votato per modificare il contratto di concessione per lo stadio. La Ludogorets Arena si chiamerà da ora in poi Arena Huevepharma. La società farmaceutica è uno dei maggiori sponsor del club. Grazie al suo aiuto, negli ultimi anni il Ludogorets è diventato il club bulgaro di maggior successo, vincendo otto titoli consecutivi e ottenendo un grande successo nei tornei di club europei. Attualmente, l’Arena Huevepharma è lo stadio più moderno di tutta la Bulgaria, con il club che ci gioca le partite di campionato e dei tornei internazionali. La direzione della società ha ringraziato tutti i membri del consiglio comunale, per il forte sostegno dichiarato nel cambiare il nome allo stadio”.

Fonte: Ludogorets.com