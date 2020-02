Ludogorets-Inter, rigore netto e direzione di gara sul velluto: la moviola – GdS

In Ludogorets-Inter ottima direzione di gara dell’arbitro Carlos del Cerro Grande, si perde solo il tocco di mani di Anicet ma viene subito corretto dal VAR quasi allo scadere: di seguito la moviola della partita secondo la “Gazzetta dello Sport”.

LA MOVIOLA – Direzione di gara “sul velluto” – come tiene a precisare oggi la rosea -, Carlos del Cerro Grande si perde solo il netto fallo di mani di Anicet nel finale di Ludogorets-Inter, ma viene aiutato dal VAR e si corregge. Rigore che permette ai nerazzurri di realizzare la seconda rete della partita grazie a Romelu Lukaku dal dischetto: “il giocatore del Ludogorets va verso la palla con il braccio per anticipare Ranocchia sul corner di Eriksen“. Poi la Gazzetta continua con la moviola: “Giusta l’ammonizione a Lautaro nel primo tempo che costerà all’argentino la squalifica per la gara di ritorno: Martinez entra in ritardo e in modo imprudente su di un avversario. Del Cerro Grande è bravo al 40’ s.t. a non cascare nel tranello di Tchibota, che si butta in area per cercare il contatto con Borja Valero: simulazione bella e buona, punita con il giallo. Al 20’ s.t. i padroni di casa gridano al rigore per un tocco di mani di D’Ambrosio su cross di Nedyalkov, ma il difensore dell’Inter viene colpito mentre chiude il braccio in posizione consona”.