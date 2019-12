Ludogorets-Inter in Europa League: le info per lâ€™acquisto dei biglietti

Ludogorets-Inter in Europa League: le info per l’acquisto...

Ludogorets-Inter in Europa League: le info per l’acquisto dei biglietti

Condividi questo articolo

Ludogorets-Inter sarà il match di andata di Europa League, e si giocherà il prossimo 20 febbraio con calcio di inizio alle ore 18.55. Sul sito del club nerazzurro sono state rese note le informazioni per l’acquisto dei biglietti

LE INFO – Ludogorets-Inter sarà il match di andata, in Bulgaria, per i sedicesimi di Europa League. Mentre il ritorno a San Siro è in programma giovedì 27 febbraio alle 21.00 (qui ulteriori info sui biglietti). “Inizia mercoledì 8 gennaio la vendita dei biglietti del settore ospiti della gara di andata dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League, in programma a Razgrad il prossimo 20 febbraio con calcio di inizio alle ore 18.55. Il singolo biglietto sarà disponibile nella sezione Trasferte di Inter.it dove è possibile trovare il calendario con le differenti fasi di vendita”, si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.

Fonte: Inter.it