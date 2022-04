L’Udinese non si ferma più: 4-1 all’Empoli. Pinamonti torna al gol

Prosegue la 33′ giornata di Serie A con le due gare delle 14:30 che si sono concluse poco fa. L’Udinese ha vinto 4-1 contro l’Empoli al quale non è bastato il ritorno al gol di Andrea Pinamonti nella ripresa.

REPORT – Continua a vincere l’Udinese di Cioffi che trova la terza vittoria consecutiva contro l’Empoli alla Dacia Arena vincendo 4-1 contro l’Empoli di Andreazzoli. A sbloccare il match ci pensa l’autorete di Ismajli dopo appena 6 minuti con l’Udinese che raddoppia a inizio ripresa con Deulofeu che trova l’angolino dal limite dell’area. L’Empoli poi si procura un rigore al 67′: Pinamonti calcia e Silvestri respinge con Bandinelli che segna sulla ribattuta ma l’arbitro Marchetti fa ripetere per ingressi in area di rigore anticipati. Pinamonti riparte dal dischetto e questa volta segna. A chiudere i conti poi ci pensa Pussetto, entrato da 4 minuti, con un bel destro in diagonale su assist di Deulofeu. All’87’ arriva il quarto gol bianconero con Samardzic che si libera di due avversari al limite dell’area e di collo sinistro batte Vicario. La sfida termina sul 4-1: Empoli fermo a 34 punti, Udinese che sale a 39 all’11° posto.