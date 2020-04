Lucio ricorda Inter-Barcellona: “Messi il più forte attaccante. Per fermarlo…”

View this post on Instagram

Há 10 anos atrás estava duelando com @leomessi , o melhor atacante que já enfrentei na minha carreira , muita força pra parar o homem ! 🔵⚫️ @inter @fcbarcelona @championsleague 10 years ago I was dueling with @leomessi, the best striker I've ever faced in my career, a lot of strength to stop the man !