Lucio, paura in Brasile! Ricoverato in ospedale dopo un incidente domestico

Momenti di apprensione per Lucimar Ferreira da Silva, meglio conosciuto come Lucio, ex difensore dell’Inter e della nazionale brasiliana, che è stato ricoverato in ospedale in seguito a un incidente domestico.

RICOVERATO IN BRASILE – Paura per Lucio, ex difensore dell’Inter. Il fatto è avvenuto giovedì 15 maggio e ha causato ustioni che hanno reso necessario il suo trasferimento in un ospedale privato della capitale brasiliana. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, Lúcio è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili e il paziente è cosciente. È seguito da un team medico multidisciplinare specializzato nel trattamento delle ustioni. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle circostanze dell’incidente che ha causato le lesioni, ma fonti vicine al giocatore parlano di un evento domestico che avrebbe provocato le ustioni su alcune parti del corpo.

Lucio ricoverato ma cosciente, il comunicato

NOTA DELL’OSPEDALE – “L’ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, ‘Lúcio’, ex difensore della nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato giovedì (15) in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni”.