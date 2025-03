Lucio ne sa qualcosa: «Triplete Inter possibile, ma una competizione difficile»

Lucio presente alla DAZN Infinity League in rappresentanza del Bayern Monaco, in un’intervista ha parlato dell’Inter e del prossimo incontro in Champions League tra i tedeschi e i nerazzurri.

SU TUTTI I FRONTI – Lucio ha espresso la sua opinione riguardo gli obiettivi della squadra nerazzurra: «Seguo l’Inter, meno il calcio italiano. Spero sempre che vinca, sappiamo che ora col Bayern Monaco avrà una partita difficile però è forte, cresce bene. Triplete? Sì, è possibile. Penso che la Champions League sia la più difficili tra le competizioni in gioco, ma l’Inter è una squadra forte e penso possa fare bene».