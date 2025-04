Lucio diviso: «Inter o Bayern Monaco? Scelta difficile!»

Lucio è uno dei più importanti doppi ex che il confronto tra Inter e Bayern Monaco può offrire. La leggenda nerazzurra si è così pronunciata in vista dell’incontro.

IL PUNTO – Inter-Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di Champions League, si disputerà stasera 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro. In occasione dell’incontro tra le due compagini, il doppio ex Lucio si è espresso alle frequenze di Absolut Fußbal in merito alle sue sensazioni in vista della sfida e sulla sua “preferenza” per la vincente finale: «Le assenze sono sicuramente una sfida per il Bayern. Penso che i tedeschi dovranno impegnarsi al massimo e offrire una prestazione impeccabile per accedere alle semifinali. Nel quadro attuale, nulla è perduto e tutto è ancora aperto».

Lucio e la difficile scelta tra le ex Inter e Bayern Monaco

DECISIONE COMPLICATA – Lucio ha poi proseguito sottolineando di non poter indicare una squadra “preferita” tra l’Inter e la società bavarese. I ricordi legati alle due compagini sono troppo significativi, per l’ex calciatore brasiliano, per potersi pronunciare in maniera netta sul punto: «Per me è difficile decidere per quale squadra tifare. Si tratta di due club in cui ho giocato e con cui ho fatto la storia: per questo motivo, il mio cuore sarà diviso. Ad ogni modo, quello che sostengo è che la migliore debba andare avanti».