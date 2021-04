Lucescu: «Inter, sarà scudetto! Bel gioco? Costruiti per vincere»

Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev – con un passato all’Inter e allo Shakhtar Donetsk -, in un’intervista a “TuttoMecatoWeb” ha parlato anche dei nerazzurri, attualmente primi in campionato.

VERSO LO SCUDETTO – Lucescu parla dell’Inter prima in campionato, con l’obiettivo di tornare a vincere il campionato di Serie A senza neanche troppo badare al bel gioco: «L’Inter vincerà lo scudetto? Sì. C’è troppo distacco per non riuscire a vincere. E poi non ci sono altre squadre in grado di contrastare i nerazzurri. Bel gioco? Quando giochi per vincere un campionato non devi pensare al bel gioco. L’Inter è costruita per vincere, conta questo».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo