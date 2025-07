Lucescu: «Per Chivu non sarà facile all’Inter!» Poi consiglia il club

Lucescu si esprime su Cristian Chivu, che da un mese è allenatore dell’Inter. L’ex tecnico dei nerazzurri e oggi CT della Romania ha voluto fare una raccomandazione anche alla società milanese.

IL COMMENTO DEL MAESTRO LUCESCU – In Patria, Mircea Lucescu è ovviamente considerato il padre calcistico dell’intero calcio rumeno. Il tecnico, CT della Romania e sul finire degli anni ’90 anche allenatore dell’Inter, ha parlato di Cristian Chivu. A Digi Sport, il veterano allenatore ha mandato un grande in bocca al lupo al connazionale consigliando anche la società nerazzurra. Le sue parole: «Non sarà facile. Una cosa è allenare in una squadra più piccola, un’altra è farlo in una squadra di valore. Speriamo che abbiano ispirazione. È una squadra che sta invecchiando. Vediamo, ripartiranno dallo 0-5 con il PSG. È una cosa straordinaria, se consideriamo anche quello che ha fatto da giocatore lì. Consideriamo anche la salvezza col Parma, dove ha incontrato avversari molto ostici. Questo gli dà il diritto di rivendicare il ruolo di allenatore dell’Inter. Non sarà facile, ma sono convinto che un’intera generazione di ragazzi inizierà a seguire l’Inter. Devono fare delle scelte importanti, perché partiranno dall’ultimo risultato, 0-5 con il PSG. La squadra potrebbe essere stanca, spero che faccia le scelte giuste».