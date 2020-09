Lucci (AG. Kolarov): “C’è soddisfazione, Inter grande opportunità”

Photo 176691823

Alessandro Lucci, agente di Aleksander Kolarov che ha firmato oggi il contratto che lo legherà all’Inter (leggi qui) ha rilasciato alcune parole all’uscita dalla sede dell’Inter riportate da Gianluca Di Marzio

LA SODDISFAZIONE – Lucci è soddisfatto per la nuova avventura che attende il suo assistito: «Sicuramente è una grande soddisfazione, una grande opportunità. Come è nata quest’idea? Ora è passato tanto tempo, non ricordo. Vecino? Ancora non ci siamo concentrati su questo prossimo obiettivo, poi lo affronteremo con calma».