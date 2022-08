Lucchini: «Scudetto, Inter con Lukaku parte dietro al Milan! Vi spiego»

Stefano Lucchini, allenatore della Primavera della FeralpiSalò, in collegamento dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A con l’Inter che secondo lui parte dietro il Milan.

PRIMA IL MILAN – Stefano Lucchini su Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «L’Inter è un po’ indietro perché ha dovuto ricreare la squadra intorno a Romelu Lukaku. Per questo motivo secondo me parte la squadra allenata da Simone Inzaghi parte dietro al Milan che invece è favorito per la vittoria dello scudetto».