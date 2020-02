Lucchesi: “Tonali? Inter o Juventus. Spalletti vuole tornare! E su Pogba…”

Lucchesi ha parlato del futuro di Sandro Tonali, Luciano Spalletti (ecco le sue recenti dichiarazioni) e Paul Pogba ai microfoni di “TMW Radio”. L’ex dirigente della Fiorentina sottolinea l’opzione Inter per il futuro del centrocampista, ma attenzione anche alle intenzioni dell’ex tecnico nerazzurro

DA UN EX A DUE CENTROCAMPISTI – Fabrizio Lucchesi sembra avere le idee molto chiare sul mercato e le idee degli allenatori senza panchina: «Il ritorno di Pogba alla Juventus è possibile? Tonali dove finirà? Pogba può tornare in bianconero. Secondo me è un’operazione che si può fare ed è nelle corde della Juve. Se prendi Pogba devi vendere sicuramente qualcuno. Faranno una valutazione tecnica. Se lo compri a zero, lo vendi a 120 milioni e poi lo ricompri a 60 è una buona operazione. Ha delle qualità straordinarie. Tonali andrà alla Juve o all’Inter, non vedo altre soluzioni. Spalletti e Allegri dove alleneranno? Secondo me tutti e due troveranno una panchina. Allegri all’estero e Spalletti in Italia. Spalletti ha molta voglia di ritornare ad allenare. Allegri credo andrà in Inghilterra».