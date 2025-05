Lucca sicuro: «All’Inter andrà la Champions League!»

Lorenzo Lucca ha effettuato le sue previsioni in merito al finale di stagione, indicando l’Inter come vincente della Champions League.

LA CONVINZIONE – Lorenzo Lucca si è pronunciato alle frequenze di The Italian Podcast su vari temi, compreso quello delle possibilità di successo dell’Inter in Europa. Secondo l’attaccante dell’Udinese, l’esito finale della stagione sarà il seguente: «Il Napoli vincerà la Serie A, secondo me. Per quanto riguarda la Champions League, indico l’Inter come vincitrice».

Lucca sul suo futuro: Inter tra le squadre a lui associate

CAPITOLO MERCATO – Lucca ha poi proseguito esprimendosi sul tema del proprio futuro. Grazie alla sua stagione, quella della consacrazione in Serie A, l’attaccante italiano si è guadagnato l’interesse di varie big italiane in vista dell’estate. Tra di esse anche l’Inter, che al momento non sembra però intenzionata ad affondare il colpo per il suo profilo. Parlando della sua situazione di mercato, Lucca ha parlato in questi termini: «Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia arrivare in Nazionale e in una squadra di vertice. Ma in questo momento i miei pensieri sono rivolti solo all’Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall’inizio, quando nessun’altra squadra mi voleva. Posso dire che il mio rapporto con questo Club è davvero straordinario».