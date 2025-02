Lucca sostituito da Runjaic per aver disatteso gerarchie su rigori. Scena surreale in Lecce-Udinese!

Lecce-Udinese, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, si è caratterizzata nel primo tempo per un surreale litigio tra Lorenzo Lucca e un gruppo composto dal Kosta Runjaic e alcuni suoi compagni in occasione del rigore da lui battuto. Poi l’italiano è stato sostituito dal tecnico austriaco.

LA NOTIZIA – In Lecce-Udinese si è assistito a un episodio, davvero fuori dall’ordinario, che ha visto protagonisti Lorenzo Lucca e l’allenatore dei friulani Kosta Runjaic. In occasione del calcio di rigore concesso alla squadra ospite per il contatto molto discusso tra Gaby Jean e Sandi Lovric al 29′, l’attaccante italiano ha avuto un acceso diverbio con i compagni di squadra in merito al giocatore a cui far calciare dal dischetto. Contravvenendo agli ordini di spogliatoio sul calciatore designato per presentarsi dagli 11 metri, il numero 17 dell’Udinese ha deciso di tirare il rigore, poi siglandolo al 31′.

Lucca calcia il rigore e viene sostituito da Runjaic

LA RICOSTRUZIONE – Il gol realizzato da Lucca fa solo da contorno a uno scenario nel quale il tecnico Runjaic aveva già deciso quale scelta adottare in seguito al tiro dal dischetto del suo attaccante. Immediatamente dopo la rete del vantaggio, messa a segno proprio dal calciatore ex Pisa, l’allenatore austriaco ha infatti sostituito il suo numero 17 con Iker Bravo, testimoniando in maniera chiara le parti da lui prese in merito a tale vicenda. Una scena surreale, quella accaduta allo Stadio Via del Mare, che potrebbe avere delle conseguenze significative in casa Udinese.