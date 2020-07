Lucas Martinez Quarta: “Le parole di Zanetti un orgoglio per me, futuro…”

Lucas Martinez Quarta, 24 anni, difensore centrale del River Plate, è uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino, così come confermato dallo stesso Javier Zanetti poco tempo fa (vedi QUI). Il calciatore, intervistato da “Gianlucadimarzio.com” ha commentato anche le parole del vice presidente dell’Inter.

SU ZANETTI – Lucas Martinez Quarta commenta le belle parole di Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter: «Quelle parole di Zanetti sono state un orgoglio per me, non mi monto la testa ma mi fanno capire che sono sulla strada giusta, che sto lavorando nel modo migliore. È un piacere sapere che una persona così importante nel calcio come Zanetti guardi proprio te».

IL FUTURO – Lucas Martinez Quarta parla del suo futuro: «Mercato? Resto fermo al presente, al River, alla prossima stagione. Ne ho già parlato con il mio agente: quando ci sarà qualcosa di concreto, mi avviserà e ci ragioneremo su. Tra gli obiettivi della mia carriera c’è di vincere al River, di giocare un Mondiale con la mia nazionale, ma anche di giocare in Europa. E cerco sempre di realizzarli. Guardo molto il calcio europeo e mi incuriosisce, so che questo sarà un mercato complesso a causa del coronavirus, quindi non immagino cosa potrà accadere».

