Lucarelli: «Inzaghi all’Inter anno eccezionale! Nonostante i problemi»

Lucarelli, ex attaccante ora allenatore e durante questa stagione alla Ternana, è dell’idea che Inzaghi sia da promuovere per il rendimento della stagione all’Inter. Ospite di Calcio Weekend Live su Sportitalia, ha superato le aspettative.

AL MEGLIO – Cristiano Lucarelli dà un giudizio da allenatore: «Secondo me Simone Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale. Mi sono sorpreso in certi momenti della stagione di come potesse essere anche contestato o messo in discussione: diciamo che l’Inter ha avuto momenti complicati dovuti a uno stato di forma dei giocatori più importanti, però è riuscita a portare a casa due trofei. In campionato il Napoli ha fatto un qualcosa di incredibile, con i vari problemi che l’Inter ha sul bilancio io penso che la stagione di Inzaghi sia di assoluta positività e assoluto consolidamento di certe dinamiche. Ripeto: mi sono meravigliato, però in Italia è difficile trovare un allenatore dalla Serie A alla Terza Categoria che non passa le forche caudine».