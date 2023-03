Lu-La bis deludente finora: c’è nostalgia del periodo Conte – SM

La Lu-La di Simone Inzaghi sta facendo fatica e appare lontana da quelle che fece le fortune dell’Inter durante il biennio di Antonio Conte

DELUDENTE – Il ritorno della coppia Lukaku-Lautaro faceva sognare tutti quest’estate. L’idea della Lu-La Bis, la coppia protagonista del diciannovesimo Scudetto, finora non ha rispettato le aspettative ed è stata piuttosto deludente. Le lacrime di gioia per l’ultimo tricolore nerazzurro restano un ricordo difficile da rinvertire nell’attuale andamento intermittente. Con Lukaku spesso out – 18 le gare saltate dal belga – ci sono parecchie difficoltà, che non fanno che aumentare la nostalgia dei due anni straordinari vissuti alle dipendenze di Antonio Conte. Insieme fecero 74 gol, mentre il totale delle loro reti in quei due anni è 104. Numeri stellari in assoluto e nel confronto con questo corso. Con 22 reti complessive, appena 7 sono quelle arrivate con i due insieme. Oltre a guai fisici di Big Rom, anche le interpretazioni diverse dei due allenatori potrebbero aver inciso. Con Inzaghi Lautaro è il terminale ideale per l’equilibrio della squadra, mentre l’era Conte era stata senza dubbio l’età dell’oro per Lukaku.