Lozano salta Napoli-Inter: assenza sicura per Gattuso

È in corso Sampdoria-Napoli, ma arrivano notizie per l’Inter che domenica prossima sfiderà gli azzurri: non ci sarà Lozano. Il messicano, appena entrato, ha ricevuto un cartellino giallo ed era diffidato.

ASSENZA SICURA – Hirving Lozano salterà Napoli-Inter, in programma domenica prossima alle ore 20.45 per la trentunesima giornata. L’attaccante messicano, entrato al 74′ al posto dell’ex nerazzurro Matteo Politano, cinque minuti dopo ha commesso un fallo ingenuo e si è preso il cartellino. È la quinta ammonizione per Lozano in questa Serie A, questo fa sì che scatti immediata la squalifica. Gli altri due in diffida nel Napoli sono Diego Demme e Mario Rui, entrambi in campo.