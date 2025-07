Lovisa (DS Juve Stabia): «De Pieri? Ci tengo a ringraziare l’Inter!»

Il DS della Juve Stabia Lovisa parlando di De Pieri, nuovo colpo in entrata della squadra campana, ci ha tenuto a ringraziare l’Inter. Il club nerazzurro crede nel ragazzo e lo ha ceduto in prestito per farlo crescere e maturare in Serie B.

COLPO DI VALORE – Il baby centrocampista della Primavera dell’Inter si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. Qui potrà crescere e giocare in un campionato interessante come quello di Serie B. A parlare del suo arrivo ci ha pensato il giovane direttore sportivo del club campano Matteo Lovisa. Quest’ultimo ci ha tenuto a ringraziare pure il club di Viale della Liberazione: «È un colpo importante. È un ragazzo importante e di valore, darà tanto alla squadra, che l’Inter ha deciso di dare a noi, e che ringraziamo. Cercheremo di mettere a disposizione dell’allenatore altri giocatori, ho parlato col presidente Langella che, insieme al Cda di Brera Holding, hanno accordato altre operazioni». L’Inter si aspetta una crescita importante dal ragazzo, magari ripetendo le stesse orme di Francesco Pio Esposito, che dopo due anni di cadetteria con la maglia dello Spezia, è riuscito a guadagnare la fiducia della società. A proposito di Francesco Pio, recentemente ha parlato il suo agente Mario Giuffredi, rivelando offerte monstre rifiutate dal club meneghino (vedi articolo).