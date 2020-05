Lotti: “Spadafora fermi campionato o dia tempi e linee guida per ripresa”

Intervistato ai microfoni del “Foglio”, Luca Lotti, ex ministro per lo Sport e le politiche giovanili, ha chiesto a Vincenzo Spadafora di prendere una decisione per l’attuale campionato

CAMPIONATO – Parole molto chiare quelle di Luca Lotti, ex ministro per lo Sport e le politiche giovanili nei confronti di Vincenzo Spadafora sul campionato. «Il calcio nel suo complesso è un’industria. Enorme. Fattura 1,5 miliardi all’anno che con i suoi guadagni garantisce entrate allo stato e finanzia anche investimenti che poi vengono utilizzati anche per gli altri sport. O Spadafora ha il coraggio di fermare il campionato per decreto o altrimenti, se pensa che il campionato possa ripartire, deve dare tempi e linee guida. Dovrebbe sentire il comitato tecnico-scientifico se il campionato può iniziare o no».