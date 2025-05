Lotta scudetto, Inter e Napoli si affidano ai veterani – CdS

Con uno scudetto da vincere, sia Napoli che Inter hanno bisogno che siano i dettagli a funzionare. E qui sia Antonio Conte che Simone Inzaghi, hanno deciso di puntare sulla maturità come analizza il Corriere dello Sport.

DATI – Nel campionato 2024-25, il Napoli è la squadra che più di tutte nei top 5 campionati europei ha utilizzato calciatori over 30 in termini di minuti giocati: ben 16.122’. Sono davanti a squadre spagnole come Osasuna e Rayo Vallecano, che però schierano più veterani in rosa. Antonio Conte si affida a sette giocatori esperti, da Di Lorenzo a Lukaku, con tanti minuti nelle gambe e un ruolo chiave. Anche l’Inter, con la rosa più anziana d’Italia, ha fatto ampio uso dei veterani.

Inter, un confronto a terra per la lotta scudetto

ETA’ – La presenza di giocatori esperti in campo non è solo una questione di leadership, ma anche di affidabilità tattica, lettura del gioco e stabilità nei momenti chiave. Ben dieci quelli schierati da Inzaghi nel corso della stagione, a partire dai 36enni Sommer, Mkhitaryan e Arnautovic: 5.636 minuti in tre. Le due pretendenti allo scudetto sono una delle facce della medaglia, insieme ad Atalanta (11.688’ per 9 giocatori), Lazio (10.820’ con 9) e Monza (10.541’ con 11). Nel panorama della Serie A, invece, squadre come Juventus e Parma puntano su una linea più giovane. La Juventus ha usato prevalentemente under 30, con il 20enne Yildiz tra i più presenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giulia Mazzi