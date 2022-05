Lotta salvezza e gli incroci con l’Inter. Gli scenari da qui alla fine

L’Inter affronta, da qui alla fine, tre squadre di bassa classifica. In ordine: Empoli, Cagliari e poi Sampdoria all’ultima. I toscani, con il pareggio di ieri della Salernitana, sono salvi matematicamente mentre sono più complicati i discorsi per le altre due.

SCENARI – L’Inter vuole vincere scudetto e Coppa Italia con i nerazzurri che in campionato devono sperare in un ko del Milan mentre in Coppa ci sarà la Juventus. In Serie A però, c’è da analizzare bene il cammino dell’Inter. I nerazzurri avranno infatti Empoli, Cagliari e poi Sampdoria. I toscani sono già sicuri della permanenza nel massimo campionato mentre le altre due no. Il Cagliari domenica avrà lo scontro diretto contro la Salernitana che potrebbe dire molto sulla corsa salvezza. I campani sono al momento a -2 dai sardi ma hanno giovedì il recupero contro il Venezia e in caso di doppio successo, salirebbe a +4 sul Cagliari. Dunque la sfida con l’Inter sarebbe l’ultima spiaggia per i Sardi e si giocheranno tutto all’Unipol Domus. Per la Sampdoria il discorso è diverso perché essendo al momento +7 sulla terzultima (+4 in caso di successo della Salernitana contro il Venezia), l’ultima giornata potrebbe risultare inutile per la salvezza con i liguri già sicuri. Insomma, l’unico match difficile sembra essere quello con il Cagliari dove i sardi potrebbero giocarsi tutto in 90 minuti.