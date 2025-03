Lotito spara a zero: «In Italia dirigenze fallite vincono i campionati»

Lotito attacca direttamente dalla LUISS di Roma parlando delle società in Italia. E sulle big spara a zero parlando di debiti e fondi.

PROVOCAZIONE – Sempre sui generis Claudio Lotito, che senza mezze misure sentenzia su alcune società del campionato italiano. Durante un convegno all’Università LUISS di Roma, ha parlato in questo modo in merito alla gestione e alle spese di una società di calcio: «Se tu spendi per patrimonializzare riduci la cassa e ti si abbassa l’indice di liquidità. E non hai l’indice per iscriverti. Così obblighi le società a ripianare, ma costringi a mettere soldi società virtuose. Che non fanno debiti. Io ora sto costruendo l’Academy, e mica con i mutui ma con i soldi miei. Il paradosso è che l’indice di liquidità con società con debiti di 600/700 milioni. Quelle sono dirigenze tecnicamente fallite, che poi però vincono il campionato. Se metti parametri devono valere per tutti, senza scappatoie. Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre oggi che militano in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai a eliminare certe squadre blasonate?». Il presidente della Lazio, in maniera indiretta, può aver fatto riferimento anche all’Inter, che sotto la gestione di Steven Zhang ha dovuto convivere con alcune problematiche finanziarie. Ma niente a che vedere con la parola fallimento. Tutt’altro!