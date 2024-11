Lotito: «Lazio ripartita grazie ad alcuni valori. Ma ora arrivano scontri diretti!»

Claudio Lotito si è espresso al termine di Lazio-Bologna, match vinto dai biancocelesti con il punteggio di 3-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Claudio Lotito ha parlato a DAZN nel post-partita di Lazio-Bologna. Questa la chiave dei successi dell’inizio di stagione biancoceleste, secondo il suo punto di vista: «Scelti allenatore e calciatore in base allo stesso disegno. Ognuno svolge il suo ruolo nel rispetto delle aspettative dei tifosi. Stiamo vincendo e convincendo, dopo aver ristrutturato l’ambiente. Le persone avevano fatto il loro tempo e si erano adagiate. Ora abbiamo calciatori convinti che non reputano la Lazio come un punto di partenza. Soprattutto attraverso lo spirito di gruppo e un clima di unità d’intenti, di famiglia, siamo ripartiti».

Lotito sulla situazione della Lazio e lo scenario futuro

L’ATTEGGIAMENTO – Così Lotito sulla mentalità che i calciatori della Lazio dovranno mostrare anche nel prosieguo della stagione: «Forse sono stato io a ritardare in alcuni avvicendamenti perché ora troppo attaccato a certe persone, pensando che ci fosse un senso d’appartenenza. Oggi siamo ripartiti con un nuovo ciclo, con calciatori diversi e motivati. L’importante è conservare quell’umiltà, quello spirito di famiglia finora mostrato. Dobbiamo vivere partita dopo partita, ci aspettano dei momenti difficili con gli scontri diretti del prossimo mese. Poi bisognerà vedere anche come si evolverà la nostra situazione in Europa. Solo mantenendo un profilo di umiltà riusciremo a garantire soddisfazioni ai nostri tifosi».