Lotito: «Lazio come qualche squadra del nord, che non ha vinto nulla alla fine»

Claudio Lotito, in una breve intervista rilasciata a margine di un progetto della Lazio, ha mandato un dura frecciatina all’Inter.

ATTACCO – Al termine della presentazione della “Lazio Academy“, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai giornalisti presenti, ha parlato dei prossimi obiettivi dei bianconcelesti. Nella lunga chiacchierata poi, anche una frecciatina all‘Inter. Queste le sue parole: «La Lazio ha gli stessi obiettivi dell’anno scorso, nella prima fase di campionato abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, poi ci siamo persi. Potevamo andare in finale di Europa League ed eravamo primi. Un po come qualche squadra del nord, che è partita per vincere tutto e non ha vinto nulla».