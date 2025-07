Lotito cita l’Inter sbagliando: «Speso più del Napoli, eppure seconda»

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, nel voler sottolineare che lo spendere molto sul mercato non è garanzia di successo, ha citato erroneamente l’Inter. Le sue parole.

IL COMMENTO – Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha menzionato – a sproposito – l’Inter nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dei biancocelesti. Di seguito il momento incriminato, relativo al passaggio sulla mancata equazione tra investimenti e vittorie: «Non condivido il fatto che il campionato l’abbia vinto chi ha speso di più: mi pare che l’Inter abbia speso di più rispetto al Napoli».

La verità sostanziale in casa Inter: perché le cose non stanno come le racconta Lotito

NARRAZIONE VERITIERA – In realtà, l’ultima Inter di Suning ha messo a segno uno dei vari mercati dagli investimenti ridotti degli ultimi anni, in discontinuità rispetto a un Napoli che ha messo a disposizione di Antonio Conte calciatori come Alessandro Buongiorno, Scott McTominay e Romelu Lukaku per una cifra complessiva ampiamente superiore ai 100 milioni di euro. A fronte dei 17,5 milioni – comprensivi di bonus – versati dall’Inter per ingaggiare a titolo definitivo lo spagnolo Josep Martinez e l’argentino Tomas Palacios. Insomma, Lotito avrebbe potuto risparmiarsi un parallelismo di questo genere, dato che alla sua base sussistono presupposti in realtà infondati.