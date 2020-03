Lotito incredibile: “L’Inter? Non le interessa finire, via mezza squadra”

Claudio Lotito sfida i limiti del buongusto con un attacco all’Inter, colpevole a suo dire di aver autorizzato la partenza dei suoi giocatori stranieri e di non avere interesse a finire il campionato. Il presidente della Lazio vuole finire la stagione a tutti i costi nonostante l’emergenza Coronavirus

L’Europa si è praticamente fermata per contrastare la pandemia del Coronavirus e il calcio, ovviamente, non ha fatto eccezione. Sulle barricate contro il blocco c’è il presidente della Lazio Claudio Lotito che sembra mettere i suoi interessi personali, e quelli della Lazio in piena lotta per il titolo al momento dello stop del campionato, davanti a quelli della salute pubblica. Il Corriere della Sera pubblica un’indiscrezione per cui Lotito avrebbe rivolto un attacco all’Inter, rappresentata dall’Amministratore Delegato Beppe Marotta, nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A svolta ieri in videoconferenza. Lotito avrebbe detto a Marotta: «Che vuoi ti interessi di finire il campionato? Hai mandato via tutta la squadra» riferendosi al via libera dato dall’Inter ai suoi giocatori stranieri, molti dei quali hanno raggiunto le loro famiglie fuori dall’Italia. Per Lotito la priorità sembra essere quella di riprendere il campionato e consentire alla Lazio di sfruttare l’occasione storica di vincere lo scudetto, costi quel che costi.

fonte: roma.corriere.it