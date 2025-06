Lotito incredibile: «Inzaghi-Inter? Storia di una morte annunciata»

Claudio Lotito, come sempre, non usa mezzi termini per commentare l’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Il presidente della Lazio non ha dimenticato il passato.

TRA PRESENTE E PASSATO – Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter nella sorpresa di tutti in società, come ha ammesso lo stesso Giuseppe Marotta. Non è però qualcosa di mai accaduto, perché nel passato l’allenatore aveva fatto una cosa simile per passare in nerazzurro. In quel caso fu la Lazio ad essere vittima, in particolare Claudio Lotito che aveva pronto tutto per il rinnovo dell’allenatore. Lotito ha voluto ricordare ciò che successe senza utilizzare mezzi termini sul passato: «Inzaghi-Inter, l’addio dei giorni scorsi? Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone. Storia di una morte annunciata. Non ho detto nulla a Marotta. Sai qual è il problema? Quando uno deve vince tutto, deve vince il Triplete e poi non vince nulla… Noi la stessa cosa, eravamo proiettati poi niente. Siamo i due che non abbiamo raggiunto gli obiettivi che tutti pensavano potevamo raggiungere. Lotito, è stato come l’addio alla Lazio? Innanzitutto la considerazione su Inzaghi fu fatta nella notte successiva in un ristorante del centro sportivo, io avevo fatto il contratto e lui doveva firmare. La notte gli ha portato consiglio, così come ora sta in Arabia…»